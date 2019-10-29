2019-10-29T11:29:20+03:00
Общество

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020

Уже 9 ноября самые нетерпеливые горнолыжники и сноубордисты смогут «сорвать вельвет»
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Фото: предоставлено «Солнечная долина»Фото: предоставлено «Солнечная долина»
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Курорт «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область) традиционно начинает горнолыжный сезон в числе первых: уже 9 ноября самые нетерпеливые горнолыжники и сноубордисты смогут «сорвать вельвет».

В календаре мероприятий курорта стоят знаковые события для России, такие как этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, Кубок Европы по сноуборду.

Этап Кубка мира по фристайлу, ставший уже традиционным для Челябинской области, вновь соберет более сотни спортсменов со всего мира и десятки тысяч зрителей со всей страны. Участники сразятся за медали и уникальные короны, являющимися символом миасского этапа.

Кубок Европы по сноуборду «Солнечная долина» будет принимать второй год подряд. Для участия соберутся самые именитые спортсмены из мира сноуборда.

Билеты на предстоящие международные события совсем скоро уже поступят в продажу.

Кроме международных стартов, в сезоне 2019/2020 «Солнечная долина» примет порядка 20 стартов: этапы и финалы Кубка России по фристайлу и сноуборду, первенства и чемпионаты России, чемпионат и спартакиаду по спорту глухих, всероссийские детские соревнования, старты по горнолыжному спорту, соревнования для «особенных» детей – «Лыжи мечты», а также различные любительские контесты.

В день открытия сезона, 9 ноября, для гостей состоится настоящий праздник. Курорт начнет работать с 09:00 утра, самые нетерпеливые горнолыжники могут первыми подняться на вершину и совершить долгожданные спуски с горы.

В 11:30 начнут работать интерактивы: лекция по сноубордингу, детские мастер-классы, фотосессия с хаски, танцевальная разминка, мастер-класс от школы инструкторов.

В 12:00 состоится официальное открытие и церемония награждения победителей конкурса «Сердце Долины».

В 12:15 состоится спортивный контест.

В 13:00 – самое долгожданное событие дня – массовый спуск в карнавальных костюмах.

16:00 – вечеринка.

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