Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Энергетики забрали у жителя Серова сотовый телефон из-за его задолженности за свет, сумма составила больше 35 тысяч рублей. С ним дважды заключались соглашения о рассрочке, которые позволяют погасить задолженность по частям.
- Но каждый раз должник нарушал обещания по оплате счетов, данные энергетикам, - добавили энергетики. – Теперь, для того, чтобы вернуть телефон, серовчанину необходимо в течение 10 дней погасить долги.
В противном случае его телефон отправят с молотка. Всего, по данным энергетиков, свердловчане задолжали за электроэнергию порядка 700 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU