Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-29T10:43:37+03:00

Мужчина задолжал за свет больше 35 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ему предлагали рассрочку, но он срывал соглашения

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Энергетики забрали у жителя Серова сотовый телефон из-за его задолженности за свет, сумма составила больше 35 тысяч рублей. С ним дважды заключались соглашения о рассрочке, которые позволяют погасить задолженность по частям.

- Но каждый раз должник нарушал обещания по оплате счетов, данные энергетикам, - добавили энергетики. – Теперь, для того, чтобы вернуть телефон, серовчанину необходимо в течение 10 дней погасить долги.

В противном случае его телефон отправят с молотка. Всего, по данным энергетиков, свердловчане задолжали за электроэнергию порядка 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU