Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) присоединилась к буккроссингу - популярному общественному движению под девизом «Прочитал книгу - дай почитать другому».
Инициаторами проекта стали заводские волонтеры. В заводоуправлении предприятия они установили стеллажи, куда каждый желающий может принести прочитанные книги и взять другие в обмен. В обменный фонд принимаются любые издания: художественная и документальная проза, детская и техническая литература, справочники, учебники и др.
«Задумывая акцию, мы хотели обратить внимание на необходимость поддержания традиции чтения в классическом формате. Доступность электронных книг не должна влиять на востребованность книг в бумажных переплетах. Буккроссинг на нашем заводе – это создание бесплатной доступной библиотеки для работников, возможность обмена книгами с коллегами. Таким образом, заводчане могут пользоваться дополнительным сервисом, а прочитанные книги получают новых читателей», – отмечает инициатор проекта, мастер участка по производству газа энергетического управления Алексей Крылов.
Первыми участие в проекте приняли сотрудники заводоуправления. В планах волонтеров – расширение проекта на все подразделения предприятия.
Видеосюжет о волонтерской акции можно посмотреть по ссылке.