2019-10-29T10:18:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск

В ходе обысков полиция обнаружила у него 39 свертков
Мария Трапезникова
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Молодому человеку дали 12 лет колонии строгого режимаМолодому человеку дали 12 лет колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Урала вынесли приговор 28-летнему жителю Челябинска, которого в январе этого года поймали на ЖД Вокзале Екатеринбурга. При обыске в кармане его куртки обнаружили 12 свертков с порошком, который оказался наркотиком.

- Молодой человек рассказал, что запрещенные вещества он продавал, а вырученными деньгами собирался закрыть кредит, взятый на отпуск, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В Екатеринбурге он жил в одном из хостелов и, пока никто не видел, расфасовывал наркотики по пакетикам. Там же у него обнаружили еще 27 свертков.

На молодого человека завели уголовное дело, которое позже направили в Октябрьский районный суд. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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