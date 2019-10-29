В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
В столице Урала вынесли приговор 28-летнему жителю Челябинска, которого в январе этого года поймали на ЖД Вокзале Екатеринбурга. При обыске в кармане его куртки обнаружили 12 свертков с порошком, который оказался наркотиком.
- Молодой человек рассказал, что запрещенные вещества он продавал, а вырученными деньгами собирался закрыть кредит, взятый на отпуск, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
В Екатеринбурге он жил в одном из хостелов и, пока никто не видел, расфасовывал наркотики по пакетикам. Там же у него обнаружили еще 27 свертков.
На молодого человека завели уголовное дело, которое позже направили в Октябрьский районный суд. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU