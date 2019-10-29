Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-29T09:55:18+03:00

Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения

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Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

· Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,

· Департамент розничных продуктов,

· Департамент розничных продаж в сети,

· Департамент электронных продаж и сервисов,

· Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».