2019-10-29T09:55:18+03:00
Экономика

Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ

Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения
Поделиться:
Фото:предоставлено компанией УралсибФото:предоставлено компанией Уралсиб
Изменить размер текста:

Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления, членом Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

· Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,

· Департамент розничных продуктов,

· Департамент розничных продаж в сети,

· Департамент электронных продаж и сервисов,

· Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани