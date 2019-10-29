«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-29T09:46:50+03:00

Все расходы целиком и полностью возьмет на себя Свердловская область Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На подготовку к Универсиаде-2023 и строительство всех спортивных объектов планируется выделить порядка 40 миллиардов рублей. Такие суммы уже запланированы в облбюджете на 2020-2022 года. По словам губернатора региона Евгений Куйвашева на выступлении в Заксобрании, порядка 10 миллиардов выделят уже в следующем году.

Губернатор также отметил, что все расходы Свердловская область целиком и полностью возьмет на себя. Также не исключено, что ради этого придется залезть в долги, которые потом будут компенсированы Правительством РФ.

- Реальные проекты объектов Универсиады у нас появятся только в начале следующего года. Мы не успеем попасть в бюджетное планирование, соответственно, деньги на строительство надо будет где-то брать, - отметил Куйвашев. — Из областного бюджета мы потратим 40 миллиардов рублей, с последующей компенсацией из федерального бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что из облбюджета на проведение Универсиады-2023 планируется направить 14 миллиардов рублей. На 2021 год заложена сумма в 3,5 миллиарда, а на 2022-й - 2,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU