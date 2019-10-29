2019-10-29T09:39:53+03:00
Общество

«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии

Чаще всего полученным образованием недовольны журналисты и представители сферы искусств
Мария Трапезникова
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Только 25% людей с высшим образованием работают по специальностиТолько 25% людей с высшим образованием работают по специальностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Только каждый четвертый житель Свердловской области с высшим образованием работает по профессии. Еще 38% жителей работают совершенно в другой сфере, 37% - в смежной специальности. К таким выводам пришли аналитики из HeadHunter.

- Среди соискателей, не работающих по специальности, 54% пытались это делать, но бросили. Чаще всего это происходило из-за низкой зарплаты. По этой же причине 37% даже не начинали работать по профессии, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Среди студентов по профессии работать планируют около 65%, а среди тех, кто собирается получать диплом в будущем – 58%. Большинство из них хотят работать в сфере бухгалтерии и финансов, меньшинство – в сфере туризма и услуг.

Чаще всего довольны полученным образованием топ-менеджеры, а реже всего – представители сферы искусств и журналисты.

- Кстати, главные причины отказа от высшего образования звучат так: «диплом вуза не гарантирует трудоустройство» и «это пустая трата времени, всему можно научиться на работе». Кроме того, некоторые респонденты считают, что выгоднее получить профессию в колледже или техникуме, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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