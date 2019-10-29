Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-29T08:29:33+03:00

Работы должны закончить к 2021 году, но при условии, что в 2020-м на это найдут деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Только-только закончился ремонт первой части Макаровского моста по улице Челюскинцев, только-только по нему пустили автомобили и общественный транспорт. И вот уже появились планы по реставрации второй части, южной. Уже в этом году рабочие приступят к демонтажу участка.

Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации города. Там же добавили, что сейчас заканчивается экспертиза проектной документации.

Напомним, мост начали ремонтировать еще в 2017 году, стоимость первого этапа работ составила 1 миллиард рублей. По планам, на втором этапе нужно будет пристроить к новому мосту еще три полосы с южной стороны и продлить трамвайные пути.

Работы планируют завершить до 2021 года, но при условии, что в 2020 году на ремонты выделят нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU