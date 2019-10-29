2019-10-29T08:29:33+03:00
Общество

Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году

Сейчас заканчивается экспертиза проектной документации
Мария Трапезникова
Поделиться:
Работы должны закончить к 2021 году, но при условии, что в 2020-м на это найдут деньгиРаботы должны закончить к 2021 году, но при условии, что в 2020-м на это найдут деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Только-только закончился ремонт первой части Макаровского моста по улице Челюскинцев, только-только по нему пустили автомобили и общественный транспорт. И вот уже появились планы по реставрации второй части, южной. Уже в этом году рабочие приступят к демонтажу участка.

Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации города. Там же добавили, что сейчас заканчивается экспертиза проектной документации.

Напомним, мост начали ремонтировать еще в 2017 году, стоимость первого этапа работ составила 1 миллиард рублей. По планам, на втором этапе нужно будет пристроить к новому мосту еще три полосы с южной стороны и продлить трамвайные пути.

Работы планируют завершить до 2021 года, но при условии, что в 2020 году на ремонты выделят нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани