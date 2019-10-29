У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-29T08:15:08+03:00

Если сумма не будет погашена, дом пустят с молотка

Изменить размер текста: A A

Свердловские приставы забрали у екатеринбуржца коттедж в поселке Косулино из-за долгов по кредитам в семь миллионов рублей.

- По информации регистрирующих органов у должника, помимо этого, есть квартира в Кировском районе Екатеринбурга, - добавили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Владельцу объяснили, что, если долги не будут погашены в ближайшее время, его дом пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU