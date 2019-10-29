У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Если сумма не будет погашена, дом пустят с молотка
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Свердловские приставы забрали у екатеринбуржца коттедж в поселке Косулино из-за долгов по кредитам в семь миллионов рублей.
- По информации регистрирующих органов у должника, помимо этого, есть квартира в Кировском районе Екатеринбурга, - добавили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Владельцу объяснили, что, если долги не будут погашены в ближайшее время, его дом пустят с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU