Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
Свердловским почтальонам закупят и выдадут специальные ультразвуковые устройства с дальностью до 10 метров, которые будут отпугивать агрессивных собак. Всего планируется приобрести порядка тысячи таких «оружий».
- Основной причиной нападения домашних животных является отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, в результате чего почтальону приходится заходить во двор, - рассказали в пресс-службе «Почты России».
Многие хозяева не держат питомцев на привязи и не ставят им необходимые прививки. Много нападений на почтальонов происходит из-за бродячих собак.
- Большая часть почтальонов находит мирные способы житья с четвероногими друзьями. Тем не менее, наличие отпугивающих устройств незаменимо в случае нападения стай бродячих собак, а также сезонных поведенческих аномалий у животных, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU