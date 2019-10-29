Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-29T08:06:33+03:00

Почтальонам закупят специальные ультразвуковые "отпугиватели", чтобы на них не нападали бродячие собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловским почтальонам закупят и выдадут специальные ультразвуковые устройства с дальностью до 10 метров, которые будут отпугивать агрессивных собак. Всего планируется приобрести порядка тысячи таких «оружий».

- Основной причиной нападения домашних животных является отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, в результате чего почтальону приходится заходить во двор, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Многие хозяева не держат питомцев на привязи и не ставят им необходимые прививки. Много нападений на почтальонов происходит из-за бродячих собак.

- Большая часть почтальонов находит мирные способы житья с четвероногими друзьями. Тем не менее, наличие отпугивающих устройств незаменимо в случае нападения стай бродячих собак, а также сезонных поведенческих аномалий у животных, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU