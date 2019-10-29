В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-29T07:54:25+03:00

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Прокуратура Нижнего Тагила проверила поселок Нейво-Рудянка, где на территории нашли емкости с химической жидкостью. Выяснилось, что все эти нефтепродукты не поставлены на учет как оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. А это является нарушением.

- Работники организации в ходе работ допустили сброс на почву загрязняющих веществ с нарушением установленных правил. А это, в свою очередь, стало загрязнять окружающую среду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Размер ущерба составил больше 265 тысяч рублей.

Помимо этого на предприятии обнаружили ряд других нарушений: на территории нет экологического контроля, не проходила инвентаризация источников выбросов, нет учета отходов и не определен класс опасности всех отходов.

В связи с этим, директору предприятия выписан штраф в 120 тысяч. А в Октябрьский суд Екатеринбурга направлен иск о взыскании компенсации вреда, причиненного окружающей среде, на сумму больше 265 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU