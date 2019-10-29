2019-10-29T07:04:15+03:00
Общество

«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам

За время проверок было обнаружено около 55 нарушений
Мария Трапезникова
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Фото: УМВД "Нижнетагильское"Фото: УМВД "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции устроили рейд по алкогольным магазинам и кафе – всего было выявлено порядка 55 нарушений и уничтожено около 300 литров алкоголя, в том числе и крепкого.

- Особое внимание уделялась фактам продажи его несовершеннолетним. Таких фактов, когда продавцы, не уточнив возраст покупателя, продали алкоголь лицам, не достигшим 18 лет, выявлено 7, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Некоторые продавцы сбывали алкоголь не только в магазинах, но и просто в гаражах и пунктах приема вторсырья – полицейскими было изъято больше 200 «фунфриков». Всех нарушителей ждет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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