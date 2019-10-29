2019-10-29T06:31:49+03:00
Общество

На строительство дорог к Универсиаде-2023 власти Екатеринбурга выделили 51 миллион

Ремонты будут проходить в Новокольцовском районе, за МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
Мария Трапезникова
Поделиться:
Дороги построят в Новокольцовском районеДороги построят в Новокольцовском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Еще одна новость из мира городской экономики: на планировку дорог в Новокольцовском районе власти Екатеринбурга выделили почти 51 миллион рублей. Напомним, что этот район планируют построить с нуля к Универсиаде-2023.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, заявки можно отправлять до 6 ноября, и уже 8-го числа состоится аукцион. Победитель должен будет разработать план строительства дорог в границах Сибирского тракта – ЕКАДа – трассы Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистая.

- Проект должен предусмотреть реконструкцию Александровского бульвара с реконструкцией транспортного кольца, улицы Новокольцовской, а также строительство Александровского бульвара, - сообщается в документах. – Помимо прочего, нужно будет построить очистные сооружения и ЛЭП.

Напомним, что в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо» планируется создать всю инфраструктуру для жилья спортсменов со всех стран мира – включая Деревню Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцвского тракта и ЕКАД
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани