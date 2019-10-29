На строительство дорог к Универсиаде-2023 власти Екатеринбурга выделили 51 миллион

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-29T06:31:49+03:00

Ремонты будут проходить в Новокольцовском районе, за МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

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Еще одна новость из мира городской экономики: на планировку дорог в Новокольцовском районе власти Екатеринбурга выделили почти 51 миллион рублей. Напомним, что этот район планируют построить с нуля к Универсиаде-2023.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, заявки можно отправлять до 6 ноября, и уже 8-го числа состоится аукцион. Победитель должен будет разработать план строительства дорог в границах Сибирского тракта – ЕКАДа – трассы Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистая.

- Проект должен предусмотреть реконструкцию Александровского бульвара с реконструкцией транспортного кольца, улицы Новокольцовской, а также строительство Александровского бульвара, - сообщается в документах. – Помимо прочего, нужно будет построить очистные сооружения и ЛЭП.

Напомним, что в новом районе за МВЦ «Екатеринбург-Экспо» планируется создать всю инфраструктуру для жилья спортсменов со всех стран мира – включая Деревню Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU