2019-10-29T06:10:46+03:00
Общество

За праздничные гирлянды на центральных улицах власти Екатеринбурга заплатят 50 миллионов

Документация появилась на сайте госзакупок
Мария Трапезникова
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За украшение улиц к Новому году власти заплатят 50 миллионов рублейЗа украшение улиц к Новому году власти заплатят 50 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За окном весь двор покрыт снегом, а температуры медленно, но верно опускаются все ниже, до минусовой отметки. А, значит, самое время задуматься о планах на Новый год – до него осталось всего пара месяцев! И если горожане судорожно вспоминают, где можно купить елку и гирлянды, то власти Екатеринбурга мыслят масштабней – о том, когда следует украшать город перед праздником.

Накануне на сайте госзакупок появился заказ на праздничное украшение главных улиц столицы УралаСвердлова, Ленина, Вайнера и Луначарского в 2020 году. Гирлянды будут радовать глаз не только накануне Нового года, но и на все главные праздники города – «Ночь музыки», День Победы и другие. Всего в контракте прописано 15 мероприятий.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

- Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство», на работы планируется выделить 50,2 миллиона рублей, - сообщается в документации. – Заявку можно подать до 6 ноября, 8-го числа состоится аукцион.

Примеры того, как следует оформить декорации, есть госзакупках.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Кстати, ранее мы писали, о чем будет Ледовый городок на площади 1905 года – его посвятят 200-летию с открытия Антарктиды. Живой ели, как и в последние несколько лет, не будет – зато будут пингвины. А вот площадка в «Екатеринбург-Экспо» загорится всеми цветами советского мультфильма «Ну, погоди!». Так планируется отметить его 50-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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