28 Окт. 23:03 2019-10-28T23:37:20+03:00

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В Екатеринбурге завершились поиски 19-летнего студента Дмитрия Боброва. Парня нашли мертвым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Найден. Погиб, соболезнуем родным, - говорится в сообщении отряда.

Обновленная ориентировка появилась вечером 28 октября. Фото: «Лиза Алерт»

Информацию о смерти Дмитрия подтвердила и его сестра.

- Спасибо всем, кто откликнулся. Мы его нашли, я сообщу все позже. Прошу вас, не звоните мне и родителям. Нужно время чтобы решить вопросы, выспаться и морально отдохнуть, - пишет сестра Дмитрия в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU