В Екатеринбурге завершились поиски 19-летнего студента
В Екатеринбурге завершились поиски 19-летнего студента Дмитрия Боброва. Парня нашли мертвым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
- Найден. Погиб, соболезнуем родным, - говорится в сообщении отряда.
Обновленная ориентировка появилась вечером 28 октября. Фото: «Лиза Алерт»
Информацию о смерти Дмитрия подтвердила и его сестра.
- Спасибо всем, кто откликнулся. Мы его нашли, я сообщу все позже. Прошу вас, не звоните мне и родителям. Нужно время чтобы решить вопросы, выспаться и морально отдохнуть, - пишет сестра Дмитрия в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU