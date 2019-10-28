2019-10-28T19:32:12+03:00
Общество

Сквер у Оперного театра обещают открыть в начале декабря

Сейчас рабочие достраивают ротонды
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Сквер у оперного театра обещают открыть четвертого декабря. Об этом сказал Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Сейчас рабочие достраивают ротонды и заканчивают благоустройство пешеходных дорожек.

- Основной объём работ на этой площадке выполнен. Установлены светильники нового образца, частично заменены зелёные насаждения, территория перед входом в Оперный театр вымощена гранитной плиткой, вокруг сквера обновлены ограждения. Рабочие должны установить малые архитектурные формы и новые лавочки, - рассказал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Работы должны были закончить еще летом. Теперь за нарушенные сроки подрядчику придется платить штраф. В администрации отметили, что качество выполненных работ покажет только зима. А весной подрядчику предстоит исправлять обнаруженные недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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