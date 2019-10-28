Дополненная реальность и 5D звук: Елена Темникова покажет на сцене инновационное шоу

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-28T19:06:22+03:00

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Елена Темникова покажет на сцене инновационное шоу. Для зрителей подготовили уникальные спецэффекты, дополненную реальность, 5D звук и абсолютно новое световое шоу. Певица выступит с хитами и новинками, за которые голосовали слушатели на специально разработанном сайте и в соцсетях звезды. Концерты пройдут в 25 городах России.

- Только в этом туре певица представит новый формат звучания треков с живыми музыкантами, благодаря чему каждый концерт обещает быть совершенно особенным. LIVE-бэнд поддаст и рока, и лирики, и, конечно, танцев. Концертная программа рассчитана более чем на два часа, - рассказали организаторы.

Чтобы увидеть все подготовленные спецэффекты нужно установить на телефон специальное приложение дополненной реальности TEMNIKOVA AR. Интерактив со всем залом будет происходить прямо во время концерта. Игра автоматически запускается в определенной локации, которая заранее обозначена в системе: на экране телефонов у зрителей появляется короткая инструкция. Зрители будут собирать предметы, ускорения и резать объекты. Кто наберет больше баллов - получит QR-код, с которым может подойти к TEMNIKOVA Team и забрать уникальный подарок.

Елена Темникова - единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.

Добавим, предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU