В Екатеринбурге застройщик проверит все свои дома после обрушения стены многоэтажки в Пионерском

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-28T18:37:09+03:00

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В Екатеринбурге застройщик проверит все свои дома, по которым вышел срок пятилетней гарантии. К такому решению в «Атомстройкомлексе» пришли после обрушения стены многоэтажки в Пионерском. Сегодня ночью около 02:00 со стены дома №24 по улице Вилонова обрушился облицовочный кирпич. Специальная комиссия назвала предварительную причину - нарушение эксплуатации фасада.

- Обнаружены неоднократные нарушения эксплуатации фасада, которые могли послужить причиной для увеличения нагрузки на него - в частности, на фасад прикреплены кабеля связи, кондиционеры, выполнены выводы кабелей для последующей установки кондиционеров - все это не предусмотрено проектом. Окончательная причина будет установлена позже, - рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Сейчас застройщик планирует полностью обследовать фасад дома и восстановить разрушенную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU