СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-28T17:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Вторчермете водителям запретили поворачивать налево с 2-й Новосибирской. Запрещающий знак поставили при повороте на Эскадронную для тех, кто едет со стороны центра. Теперь водители здесь могут проехать только направо или прямо - в сторону Лучистой. Это сделали для того, чтобы уменьшить постоянные пробки на самой загруженной улице Вторчермета - 2-й Новосибирской.

- При левом повороте на Эскадронную машины попускали встречный транспорт и их объезжали по правой полосе, а затем те, кому нужно прямо пытались встроиться в левый ряд, что не всегда получалось и возникали помехи для тех, кто ехал с правым поворотом на Умельцев. Сейчас эта ситуация исключена, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Теперь, чтобы попасть на Эскадронную, водителям нужно выбирать другой маршрут. Напомним, недавно на Вторчермете запретили поворот налево на Военную с Патриса Лумумбы. Это было сделано по той же причине - для увеличения пропускной способности дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU