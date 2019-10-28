2019-10-28T16:49:01+03:00
Общество

Более тысячи маломобильных пассажиров ежемесячно получают специализированную помощь на вокзалах СвЖД

Они получают помощь в перемещении ручной клади и багажа, высадке и посадке в поезда, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории
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Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режимеЦентр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежемесячно на вокзалах Свердловской железной дороги помощь в перемещении ручной клади и багажа, высадке и посадке в поезда, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т.д.) получают более тысячи пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Большая часть заявок поступает через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД».

Для обработки заявок на услуги помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья ОАО «РЖД» с 2016 года реализует проект по развитию на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Кроме того, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных пассажиров по территории вокзальных комплексов, компания планомерно работает над формированием безбарьерной среды и модернизацией инфраструктуры. Так, специальное оборудование для обслуживания данной категории граждан имеется на всех 39 вокзалах Свердловской магистрали. На объектах обеспечивается беспрепятственный доступ к основным функциональным зонам. В местах перепада высот оборудуются пандусы, лифты и другие подъемные устройства. Для ориентирования слабовидящих пассажиров размещаются тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кассовые залы и залы ожидания оснащаются индукционными системами для слабослышащих. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, адаптируют билетные кассы. Решаются вопросы обеспечения доступности санитарных комнат, обустраиваются места отдыха для маломобильных пассажиров в залах ожидания.

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Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней по телефону 8 (800) 775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме) и электронному адресу info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Напомним, в декабре 2018 года ОАО «РЖД» запустило прием таких заявок через Интернет на официальном сайте в разделе «Пассажирам».

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