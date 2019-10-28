СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-28T16:41:40+03:00

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Администрация Екатеринбурга перенесла сроки окончания ремонта тротуара в центре. В течение недели, до третьего ноября рабочие закончат укладку асфальта. Подрядчикам нужно успеть заасфальтировать центр города до холодов.

- До конца недели будут закончены основные благоустроительные работы, связанные с соблюдением температурных режимов: укладка асфальта, газонов. Завершение остальных работ ожидается в сроки, соответствующие контрактам с подрядчиками, - рассказали в администрации города.

Укладывать гранит рабочие продолжат и после наступления холодов. Как рассказали в администрации города - это штучный материал, который можно укладывать при температуре ниже нуля градусов на заранее подготовленную песчаную подушку.

Напомним, ранее Александр Высокинский говорил, что, несмотря на то, что гранит стали заводить в город только в августе, ремонтные работы на центральных улицах города должны закончить до зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU