На Сортировке грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-28T16:20:01+03:00

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На Сортировке на перекрестке Пехотинцев - Автомагистральная грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли в 23 больницу.

- По предварительной информации, водитель автомашины Даф допустил наезд на женщину - пешехода, которая переходила перекресток на разрешающий сигнал светофора. С черепно-мозговой травмой пострадавшая госпитализирована, - подтвердили в госавтоинспекции Екатеринбурга.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют точные причины произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU