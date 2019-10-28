На Сортировке грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет
Пострадавшую увезли в больницу
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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На Сортировке на перекрестке Пехотинцев - Автомагистральная грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли в 23 больницу.
- По предварительной информации, водитель автомашины Даф допустил наезд на женщину - пешехода, которая переходила перекресток на разрешающий сигнал светофора. С черепно-мозговой травмой пострадавшая госпитализирована, - подтвердили в госавтоинспекции Екатеринбурга.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют точные причины произошедшего ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU