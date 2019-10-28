На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду термистов проката и труб

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-28T15:38:35+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал конкурс профессионального мастерства среди бригад термистов проката и труб. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих специальностей, пополнение кадрового резерва, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

На победу претендует 4 бригады цеха холодной прокатки. Заводская экспертная комиссия в течение месяца будет оценивать, как коллективы выполняют плановые показатели, повышают эффективность производственных процессов, соблюдают трудовую дисциплину и технику безопасности. Итоги конкурса подведут в начале декабря. Больше о профессии термиста проката и труб ВИЗ-Стали можно узнать из видео.

«Работа на высокотехнологичном производстве предполагает постоянный рост профессионального мастерства. Конкурс дает возможность металлургам продемонстрировать свой потенциал и профессиональные достижения. В этом году мы выявляем лучших среди лаборантов химического анализа, слесарей-ремонтников, стропальщиков, резчиков холодного металла, аппаратчиков конверсии и т.д. Все победители получат дипломы, денежные премии и корпоративные знаки отличия НЛМК-PRO», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.