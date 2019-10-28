«Решили взять нас измором»: Коляда пожаловался на «зверские» «коммуналки» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-28T15:18:25+03:00

Драматург отметил, что, если бы не работа, на жизнь ему оставалось бы всего семь тысяч

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С подключением отопления в Екатеринбурге цифры на счетах за коммунальные услуги заметно начинают подрастать. У кого-то это пять тысяч, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. А у кого-то целых 10 тысяч. Так, екатеринбургский драматург Николай Коляда пожаловался на слишком высокие «коммуналки».

- У меня пенсия 17 тысяч. Это очень большая пенсия для Урала - так мне все говорят. Пришел сегодня счет на оплату за квартиру. Двухкомнатная квартира, 55 «квадратов». Если бы я не работал, то мне на жизнь осталось бы семь тысяч рублей, - рассказал Коляда у себя в Facebook. - А если еще нужны лекарства? Ощущение, что они решили нас взять измором.

Фото: Николай Коляда в Facebook

Кстати, не так давно мы рассказывали, что театру Николая Коляды выписали штраф за неготовность работать при ЧС. Так, в помещении не было тушенки, противогазов и нужных медикаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU