«Решили взять нас измором»: Коляда пожаловался на «зверские» «коммуналки» в Екатеринбурге
С подключением отопления в Екатеринбурге цифры на счетах за коммунальные услуги заметно начинают подрастать. У кого-то это пять тысяч, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. А у кого-то целых 10 тысяч. Так, екатеринбургский драматург Николай Коляда пожаловался на слишком высокие «коммуналки».
- У меня пенсия 17 тысяч. Это очень большая пенсия для Урала - так мне все говорят. Пришел сегодня счет на оплату за квартиру. Двухкомнатная квартира, 55 «квадратов». Если бы я не работал, то мне на жизнь осталось бы семь тысяч рублей, - рассказал Коляда у себя в Facebook. - А если еще нужны лекарства? Ощущение, что они решили нас взять измором.
Фото: Николай Коляда в Facebook
Кстати, не так давно мы рассказывали, что театру Николая Коляды выписали штраф за неготовность работать при ЧС. Так, в помещении не было тушенки, противогазов и нужных медикаментов.
ИСТОЧНИК KP.RU