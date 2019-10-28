2019-10-28T14:57:02+03:00
Общество

На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за учений ГИБДД и МЧС введут реверсивное движение

Участок перекроют 30 октября с 13:00 до 14:00
Мария Трапезникова
Поделиться:
На участке будут проводить учения по ликвидации ДТПНа участке будут проводить учения по ликвидации ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень 30 октября дорожники временно ведут реверсивное движение. На дороге пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период плохой погоды.

- В мероприятии примут участие специалисты Уралуправтодора, дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Дорогу перекроют 30 октября с 13:00 до 14:00 на 115 километре, возле села Волковское. Объехать участок можно будет по трассе Сухой Лог - Новопышминское - Калиновское.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Сегодня мы рассказывали, что спасатели МЧС вынесли экстренное предупреждение на 28 - 29 октября - в эти дни по всему региону ожидаются сильные снегопады и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посудомоечные машины серии G7000 от Miele
На Вторчермете водителям запретили поворачивать налево с 2-й Новосибирской
Более тысячи маломобильных пассажиров ежемесячно получают специализированную помощь на вокзалах СвЖД
Администрация Екатеринбурга перенесла сроки окончания ремонта тротуара в центре
Дочь Пескова вышла в свет в одежде от «Мисс-Екатеринбург»
Переживала из-за проблем на работе: в Екатеринбурге покончила с собой сотрудница института МВД
На Сортировке грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду термистов проката и труб
«Решили взять нас измором»: Коляда пожаловался на «зверские» «коммуналки» в Екатеринбурге
«У меня бывают гусарские шутки»: Тимур Батрутдинов подарил бывшей «Мисс Екатеринбург» набор для рукоделия
В Каменске-Уральском опасный повар напал на ларек с шаурмой и загремел в психушку
За минувшие выходные на дорогах Урала поймали 180 пьяных водителей