На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за учений ГИБДД и МЧС введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-28T14:57:02+03:00

На участке будут проводить учения по ликвидации ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок перекроют 30 октября с 13:00 до 14:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень 30 октября дорожники временно ведут реверсивное движение. На дороге пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период плохой погоды.

- В мероприятии примут участие специалисты Уралуправтодора, дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Дорогу перекроют 30 октября с 13:00 до 14:00 на 115 километре, возле села Волковское. Объехать участок можно будет по трассе Сухой Лог - Новопышминское - Калиновское.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Сегодня мы рассказывали, что спасатели МЧС вынесли экстренное предупреждение на 28 - 29 октября - в эти дни по всему региону ожидаются сильные снегопады и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU