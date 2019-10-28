На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за учений ГИБДД и МЧС введут реверсивное движение
На трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень 30 октября дорожники временно ведут реверсивное движение. На дороге пройдут масштабные учения по ликвидации последствий ДТП в период плохой погоды.
- В мероприятии примут участие специалисты Уралуправтодора, дорожных подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Минтранса, медицины катастроф и единых диспетчерских служб, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Дорогу перекроют 30 октября с 13:00 до 14:00 на 115 километре, возле села Волковское. Объехать участок можно будет по трассе Сухой Лог - Новопышминское - Калиновское.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Сегодня мы рассказывали, что спасатели МЧС вынесли экстренное предупреждение на 28 - 29 октября - в эти дни по всему региону ожидаются сильные снегопады и гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU