«У меня бывают гусарские шутки»: Тимур Батрутдинов подарил бывшей «Мисс Екатеринбург» набор для рукоделия

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-28T14:40:52+03:00

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Юная «Мисс Екатеринбург» Елизавета Аниховская уверенно идет вперед и покоряет сердце комика Тимура Бартутдинова в рамках шоу «План Б» на канале ТНТ. Напомним, это программа, где юморист и телеведущая Ольга Бузова ищут друг другу вторую половину.

Накануне вышел третий выпуск, где комик вручал всем участницам памятные подарки. Уроженке Асбеста Елизавете Аниховской досталась коробочка, в которой лежал набор для рукоделия. Не растерявшись, девушка воспользовалась подарком и сделала два браслета - один оставила себе, другой подарила Батрутдинову.

Фото: скриншот с выпуска

- Я очарован тобой с первой встречи, и это правда, без улыбки не могу смотреть на тебя. Но на данный момент я знаю о тебе то, что ты мастерица, а я холостяк. И общее между тобой, как мастерицей, и мной как холостяком - это рукоделие, - цитирует комика ngzt.ru. - Но это для того, чтобы ты понимала, что я юморист, и у меня иногда бывают гусарские шутки. Привыкай.

Кстати, перед самым началом шоу мы поговорили с Елизаветой и выяснили, что рукоделием и творчеством девушка занимается всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU