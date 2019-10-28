2019-10-28T14:40:52+03:00
Общество

«У меня бывают гусарские шутки»: Тимур Батрутдинов подарил бывшей «Мисс Екатеринбург» набор для рукоделия

А девушка не растерялась и сделала им парные браслеты
Мария Трапезникова
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Известный комик одарил бывшую "Мисс Екатеринбург"Известный комик одарил бывшую "Мисс Екатеринбург"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Юная «Мисс Екатеринбург» Елизавета Аниховская уверенно идет вперед и покоряет сердце комика Тимура Бартутдинова в рамках шоу «План Б» на канале ТНТ. Напомним, это программа, где юморист и телеведущая Ольга Бузова ищут друг другу вторую половину.

Накануне вышел третий выпуск, где комик вручал всем участницам памятные подарки. Уроженке Асбеста Елизавете Аниховской досталась коробочка, в которой лежал набор для рукоделия. Не растерявшись, девушка воспользовалась подарком и сделала два браслета - один оставила себе, другой подарила Батрутдинову.

Фото: скриншот с выпуска

Фото: скриншот с выпуска

- Я очарован тобой с первой встречи, и это правда, без улыбки не могу смотреть на тебя. Но на данный момент я знаю о тебе то, что ты мастерица, а я холостяк. И общее между тобой, как мастерицей, и мной как холостяком - это рукоделие, - цитирует комика ngzt.ru. - Но это для того, чтобы ты понимала, что я юморист, и у меня иногда бывают гусарские шутки. Привыкай.

Кстати, перед самым началом шоу мы поговорили с Елизаветой и выяснили, что рукоделием и творчеством девушка занимается всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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