В Каменске-Уральском опасный повар напал на ларек с шаурмой и загремел в психушку

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-28T14:41:58+03:00

Молодой человек забился в угол и сообщил, что его преследуют. Фото: информационный портал KU66.RU

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Ночь на понедельник, 28 октября, в ларьке, торгующем шаурмой на перекрестке улиц Каменская и Суворова, было неспокойно. Сюда забежал неадекватный парень 38 лет, работающий неподалеку поваров, и стал кричать. Позже молодой человек попытался сломать аппарат для безналичной оплаты покупок, лез на стойку, а после забился в угол.

Продавец ларька поначалу испугался, но позже увидел, что никаких финансовых претензий у ночного гостя нет, и вызвал сотрудников Росгвардии, пишет информационный портал KU66.RU.

Силовикам молодой человек сказал, что его преследует неизвестная троица. Напавшего на ларек отвезли в отдел полиции №23, а позже передали медикам из Южной психиатрической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU