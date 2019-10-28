В Каменске-Уральском опасный повар напал на ларек с шаурмой и загремел в психушку
Ночь на понедельник, 28 октября, в ларьке, торгующем шаурмой на перекрестке улиц Каменская и Суворова, было неспокойно. Сюда забежал неадекватный парень 38 лет, работающий неподалеку поваров, и стал кричать. Позже молодой человек попытался сломать аппарат для безналичной оплаты покупок, лез на стойку, а после забился в угол.
Продавец ларька поначалу испугался, но позже увидел, что никаких финансовых претензий у ночного гостя нет, и вызвал сотрудников Росгвардии, пишет информационный портал KU66.RU.
Силовикам молодой человек сказал, что его преследует неизвестная троица. Напавшего на ларек отвезли в отдел полиции №23, а позже передали медикам из Южной психиатрической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU