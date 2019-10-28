2019-10-28T14:42:53+03:00
Общество

За минувшие выходные на дорогах Урала поймали 180 пьяных водителей

Теперь им грозит уголовная ответственность
Мария Трапезникова
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180 уральцев сели за руль пьяными, трое были под действием наркотиков, еще 32 отказались проходить медосвидетельствование180 уральцев сели за руль пьяными, трое были под действием наркотиков, еще 32 отказались проходить медосвидетельствованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие выходные на трассах Свердловской области поймали 180 пьяных водителей. При этом, как оказалось, каждый девятый ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Еще три человека на момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

- Теперь им грозит уже уголовная ответственность. Также были задержаны 32 водителя, у которых имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования они отказались, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - Им грозит штраф до 30 тысяч и лишение прав.

Еще 111 водителей вообще никогда не получали прав и ездили все это время без документов. Только за минувшие выходные на Урале зафиксировано три ДТП, виновниками которых стали нетрезвые водители. В них один человек погиб и еще трое получили травмы разной степени тяжести.

- Всего с начала года в 247 авариях, совершенных по пьяной езде, погибли 89 человек и еще 317 были ранены, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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