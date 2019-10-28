За минувшие выходные на дорогах Урала поймали 180 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-28T14:42:53+03:00

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За прошедшие выходные на трассах Свердловской области поймали 180 пьяных водителей. При этом, как оказалось, каждый девятый ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Еще три человека на момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

- Теперь им грозит уже уголовная ответственность. Также были задержаны 32 водителя, у которых имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования они отказались, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - Им грозит штраф до 30 тысяч и лишение прав.

Еще 111 водителей вообще никогда не получали прав и ездили все это время без документов. Только за минувшие выходные на Урале зафиксировано три ДТП, виновниками которых стали нетрезвые водители. В них один человек погиб и еще трое получили травмы разной степени тяжести.

- Всего с начала года в 247 авариях, совершенных по пьяной езде, погибли 89 человек и еще 317 были ранены, - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU