«Не хотели марать руки и позвали детей»: семье из Качканара за убийство знакомого дали 58 лет тюрьмы на всех

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-28T14:46:10+03:00

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Сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге вынесли приговор семье из Качканара, которую обвиняют в убийстве знакомого. Ситуация осложняется тем, что преступление, по сути, совершили два подростка - Александр Мясников и Кирилл Гладких.

В период с августа по сентябрь глава семейства, Ирина Иванова, поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Для этого она позвала на помощь своего сына, Игоря Иванова и его бывшую жену Светлану. Но сами они не хотели марать руки, поэтому доверили это дело двум несовершеннолетним подросткам - один из них оказался ее сыном, а второй - его другом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- Они разработали план: под надуманным предлогом срочно купить сигарет Ивановы попросили мужчину сходить в магазин. При этом дети должны были ждать его на выходе из квартиры - для этого Игорь Иванов передал им трикотажные перчатки, чтобы те не оставили следов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

17 сентября подростки проследили за мужчиной до выхода из подъезда, после чего один из них отвлек внимание просьбой закурить. А второй в этот момент, вооружившись камнем, ударил мужчину по голове. В результате чего тот упал и потерял сознание.

- Затем подростки ударили его по голове и туловищу не меньше шести раз, и поволокли в лес, - добавили в прокуратуре. - Но и на этом они не остановились: вооружившись стеклянной бутылкой, стали бить его по голове, не менее 20 раз ударили ногами. Один из них залез на мужчину сверху и стал прыгать по нему.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Остановились они только после того, как нанесли решающий удар - стволом березы по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сегодня суд вынес приговор всем пятерым участникам преступления. Так, Ирине Ивановой, главе семейства, дали 13 лет и 6 месяцев колонии общего режима, ее сыну, Игорю Иванову - 15 лет колонии строгого режима, его бывшей жене, Светлане Ивановой, 15 лет колонии общего режима. Подросткам, совершившим преступление, дали 15 лет колонии общего режима на двоих.

В Екатеринбурге вынесли приговор семье из Качканара, которая убила мужчину.Видео: пресс-служба Облсуда

ИСТОЧНИК KP.RU