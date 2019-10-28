Экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов ушел с поста главы Южного управленческого округа

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-28T14:47:08+03:00

Ранее его осудили на восемь лет тюрьмы, но после смягчили приговор до шести лет условно

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Бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, которого ранее осудили за получение взятки на восемь лет, подал в отставку с поста главы Южного управленческого округа. Информацию подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. О том, что стало причиной ухода, пока неизвестно.

Напомним, Астахова осудили за получение взятки 22 июля этого года. Его приговорили к восьми годам лишения свободы и обязали выплатить 12 миллионов рублей штрафа. В ночь приговора бывший мэр попал в больницу с сердечным приступом и долгое время находился на лечении. С требованием снять с Астахова полномочия мэра выступила прокуратура.

На прошлой неделе стало известно, что Свердловский областной суд смягчил ему приговор - с восьми лет заключения до шести лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU