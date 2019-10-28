Свердловским военным подарили четыре «Крокодила»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-28T14:48:04+03:00

Новые вертолеты Ми-24П могут летать даже в сложных погодных условиях

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Свердловским военным из ЦВО поступили на вооружение четыре ударных вертолета Ми-24П «Крокодил». Сейчас экипажи уже приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов.

- Кроме того, летчики эскадрильи на поступивших ранее вертолетах уже отработали учебно-боевые задачи в рамках прошедшего масштабного учения «Центр-2019», где показали свой профессионализм, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Ранее экипажи «Крокодилов» уже прошли обучения в Тверской области.

Ми-24П является смесью штурмовика и боевой машины пехоты. Его оборудование позволяет выполнять полеты днем и ночью даже в сложных погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU