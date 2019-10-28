2019-10-28T11:45:03+03:00
Происшествия

«Хватал за волосы и требовал деньги»: в Екатеринбурге полиция поймала курьера, обокравшего 15 центров микрозаймов

Полиция ищет тех, кто мог пострадать от его рук
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга поймала воришку, который обокрал 15 центров микрозаймов. Им оказался 25-летний, ранее судимый, житель Омска – его подозревают в совершении около 50 грабежей на территории столицы Урала.

23 октября в полицию поступило сообщение от менеджера одного центров. Женщина сообщила, что к ней в офис зашел неизвестный и, схватив ее за волосы, потребовал деньги.

- Сотрудница вынуждена была отдать налетчику 10,6 тысяч рублей. Буквально через 2,5 часа аналогичное сообщение поступило в отдел полиции из другого центра, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В этот раз злоумышленник похитил 23 тысяч рублей. Третий звонок сообщил о том, что из кассы было украдено 40,5 тысяч рублей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Задержать налетчика удалось буквально на следующий день. Его доставили в дежурную часть. В Екатеринбург он приехал из Омска около года назад.

- Там он отбывал наказание в исправительной колонии. В столице Урала работал курьером, находя заказы через интернет, - добавили в УМВД. – Позже сотрудники полиции установили его причастность к еще 15 нападениям.

Сейчас по фактам грабежей возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое может заработать мужчина, - лишение свободы до семи лет. До решения суда он будет находиться под стражей.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полиция просит всех, кто пострадал от рук этого человека, позвонить по телефонам: 8 (343) 294-12-94 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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