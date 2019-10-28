Убийство, избиение, поджог: уральца с целым «букетом» преступлений отправили в колонию на 11 лет

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-28T11:25:54+03:00

Все это он совершил в ночь на 11 февраля, будучи в нетрезвом виде

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В Полевском под суд отправили 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в целой серии преступлений: убийстве, поджоге и избиении. В ночь на 11 февраля этого года, будучи в пьяном виде, в одной из квартир мужчина руками, ногами и металлической ножкой от табурета жестко избил своего знакомого.

- Он полученных травм тот скончался на месте. А обвиняемый, уходя из квартиры и стремясь уничтожить следы совершенного преступления, поджог жилище, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Огонь уничтожил все имущество, сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.

Фото: СКР по Свердловской области

В этот же день, находясь в гостях у еще одного знакомого, мужчина жестко избил и его. В качестве оружия он использовал стеклянную кружку, табурет и нож. Мужчину поймали и завели на него уголовное дело.

Фото: СКР по Свердловской области

- В качестве сбора доказательственной базы были проведены допросы, осмотры мест происшествий, А также несколько судебных экспертиз, - добавили в СКР. – В итоге, суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU