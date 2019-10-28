2019-10-28T11:25:54+03:00
Происшествия

Убийство, избиение, поджог: уральца с целым «букетом» преступлений отправили в колонию на 11 лет

Все это он совершил в ночь на 11 февраля, будучи в нетрезвом виде
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: СКР по Свердловской областиФото: СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Полевском под суд отправили 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в целой серии преступлений: убийстве, поджоге и избиении. В ночь на 11 февраля этого года, будучи в пьяном виде, в одной из квартир мужчина руками, ногами и металлической ножкой от табурета жестко избил своего знакомого.

- Он полученных травм тот скончался на месте. А обвиняемый, уходя из квартиры и стремясь уничтожить следы совершенного преступления, поджог жилище, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Огонь уничтожил все имущество, сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

В этот же день, находясь в гостях у еще одного знакомого, мужчина жестко избил и его. В качестве оружия он использовал стеклянную кружку, табурет и нож. Мужчину поймали и завели на него уголовное дело.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

- В качестве сбора доказательственной базы были проведены допросы, осмотры мест происшествий, А также несколько судебных экспертиз, - добавили в СКР. – В итоге, суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловским военным подарили четыре «Крокодила»
«Хватал за волосы и требовал деньги»: в Екатеринбурге полиция поймала курьера, обокравшего 15 центров микрозаймов
«Вообще не ориентировался в пространстве»: в Кольцово поймали пьяного пассажира, который собирался лететь в столицу
Пришла пушкинская зима: спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и метелях
В Североуральске, где 37 тысяч жителей остались без газа, устранили поломку
На ЖД вокзале Екатеринбурга у студента из Африки стащили 30 тысяч
Не уступил дорогу: в Екатеринбурге из-за жесткого столкновения двух иномарок пострадали два человека
Уральских букмекеров оштрафовали на полмиллиона из-за плохой охраны
Прокуратура проверит поврежденный газопровод, из-за которого Североуральск остался без голубого топлива
Свердловские приставы «подарили» Госфонду изумруды и александриты
«Грохот был слышен ото всюду»: ночью в Пионерском обвалилась стена многоэтажки
«Сбил двоих и даже не остановился»: на Урале подросток без прав устроил два ДТП на одном перекрестке
Спустя три года: самолеты из Екатеринбурга вновь будут летать в Саратов
Свердловская область не вошла в топ регионов с низким уровнем безработицы
Уральские «лисички» разгромили москвичей
В Североуральске из-за аварии на газопроводе отменили занятия в школах и детсадах
Дождливо, но не холодно: какая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие дни