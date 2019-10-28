«Вообще не ориентировался в пространстве»: в Кольцово поймали пьяного пассажира, который собирался лететь в столицу

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-28T11:01:44+03:00

В Кольцово задержали пьяного пассажира, который собирался лететь в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его доставили в отдел полиции и составили протокол

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Сотрудники транспортной полиции поймали в Кольцово пьяного 62-летнего пассажира из Челябинска, который собирался лететь в Москву. Мужчина, находясь в «стерильной зоне», распивал спиртные напитки, что недопустимо.

- В результате представитель авиакомпании не допустил его к полету. А прибывший на место наряд полиции установил, что мужчина внешне имеет признаки алкогольного опьянения и не ориентируется в окружающей обстановке, - добавили в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Мужчину доставили в линейный отдел МВД, который находится в аэропорту, и составили на него административный протокол. В столицу он так и не улетел.

ИСТОЧНИК KP.RU