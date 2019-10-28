«Вообще не ориентировался в пространстве»: в Кольцово поймали пьяного пассажира, который собирался лететь в столицу
Сотрудники транспортной полиции поймали в Кольцово пьяного 62-летнего пассажира из Челябинска, который собирался лететь в Москву. Мужчина, находясь в «стерильной зоне», распивал спиртные напитки, что недопустимо.
- В результате представитель авиакомпании не допустил его к полету. А прибывший на место наряд полиции установил, что мужчина внешне имеет признаки алкогольного опьянения и не ориентируется в окружающей обстановке, - добавили в пресс-службе УТ МВД по УрФО.
Мужчину доставили в линейный отдел МВД, который находится в аэропорту, и составили на него административный протокол. В столицу он так и не улетел.
ИСТОЧНИК KP.RU