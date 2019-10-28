2019-10-28T14:58:28+03:00
Происшествия

В Североуральске, где 37 тысяч жителей остались без газа, устранили поломку

Тепло в школах и детсадах дадут уже к 14:00, а в домах - только через пару дней
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "ГАЗЭКС"Фото: пресс-служба "ГАЗЭКС"
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Минувшим вечером в Североуральске произошло ЧП: лесовоз повредил трубопровод, который поставлял местным жителям газ. Из-за этого в целях безопасности подачу голубого топлива прекратили во всех домах города и еще в трех ближайших поселках.

Всю ночь и все утро спасатели МЧС и сотрудники газовой компании работали над устранением поломки. К 12:00 авария устранена, котельные возобновили работу, системы запущены, а тепло возвращается в дома к местным жителям.

- К 14:00 системы отопления в соцучреждениях округа заработают в штатном режиме, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В жилые дома подача газа продлится несколько дольше - от одного до трех дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии, это нужно делать по отдельности в каждом доме. Ситуация находится на контроле губернатора. Утром с ситуацией стала разбираться прокуратура Североуральска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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