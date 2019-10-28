На ЖД вокзале Екатеринбурга у студента из Африки стащили 30 тысяч
В Екатеринбурге на ЖД вокзале транспортные полицейские поймали воришку, который обокрал студента из Африки в одном из кафе. У него стащили портмоне, в котором находились 30 тысяч рублей.
- Подозреваемого установили за несколько минут. Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга, ранее уже судимый за кражи, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. - Увидев, что иностранец положил на прилавок портмоне и на несколько секунд отвернулся, злоумышленник похитил его.
После чего пошел в банкомат, снял всю сумму и перечислил себе на карту. На него завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас он находится под подпиской о невыезде. А все похищенные деньги вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU