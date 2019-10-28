На ЖД вокзале Екатеринбурга у студента из Африки стащили 30 тысяч

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-28T14:59:36+03:00

Злоумышленник стащил портмоне, снял с карты деньги и перечислил их к себе на карту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он оставил портмоне на прилавке в кафе и отвлекся на пару секунд

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В Екатеринбурге на ЖД вокзале транспортные полицейские поймали воришку, который обокрал студента из Африки в одном из кафе. У него стащили портмоне, в котором находились 30 тысяч рублей.

- Подозреваемого установили за несколько минут. Им оказался 35-летний житель Санкт-Петербурга, ранее уже судимый за кражи, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. - Увидев, что иностранец положил на прилавок портмоне и на несколько секунд отвернулся, злоумышленник похитил его.

После чего пошел в банкомат, снял всю сумму и перечислил себе на карту. На него завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас он находится под подпиской о невыезде. А все похищенные деньги вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU