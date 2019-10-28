2019-10-28T09:47:19+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу: в Екатеринбурге из-за жесткого столкновения двух иномарок пострадали два человека

Их доставили в горбольницу №36
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Екатеринбурге, у ТЦ «Современник», произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека: водитель и пассажирка. Около 19:00 на улице Блюхера столкнулись две иномарки, Hyundai и Mini Cooper.

- Водитель Hyundai двигался со стороны Мира в сторону Студенческой и, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу Mini Cooper, которая двигалась по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В результате жесткого столкновения пострадала пассажирка Hyundai – у нее диагностировали ушиб левого колена, и водитель Hyundai – он получил перелом левого надколенника. Обоих доставили в горбольницу №36.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и выясняет все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловским военным подарили четыре «Крокодила»
«Хватал за волосы и требовал деньги»: в Екатеринбурге полиция поймала курьера, обокравшего 15 центров микрозаймов
Убийство, избиение, поджог: уральца с целым «букетом» преступлений отправили в колонию на 11 лет
«Вообще не ориентировался в пространстве»: в Кольцово поймали пьяного пассажира, который собирался лететь в столицу
Пришла пушкинская зима: спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и метелях
В Североуральске, где 37 тысяч жителей остались без газа, устранили поломку
На ЖД вокзале Екатеринбурга у студента из Африки стащили 30 тысяч
Уральских букмекеров оштрафовали на полмиллиона из-за плохой охраны
Прокуратура проверит поврежденный газопровод, из-за которого Североуральск остался без голубого топлива
Свердловские приставы «подарили» Госфонду изумруды и александриты
«Грохот был слышен ото всюду»: ночью в Пионерском обвалилась стена многоэтажки
«Сбил двоих и даже не остановился»: на Урале подросток без прав устроил два ДТП на одном перекрестке
Спустя три года: самолеты из Екатеринбурга вновь будут летать в Саратов
Свердловская область не вошла в топ регионов с низким уровнем безработицы
Уральские «лисички» разгромили москвичей
В Североуральске из-за аварии на газопроводе отменили занятия в школах и детсадах
Дождливо, но не холодно: какая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие дни