Не уступил дорогу: в Екатеринбурге из-за жесткого столкновения двух иномарок пострадали два человека
Минувшим вечером в Екатеринбурге, у ТЦ «Современник», произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека: водитель и пассажирка. Около 19:00 на улице Блюхера столкнулись две иномарки, Hyundai и Mini Cooper.
- Водитель Hyundai двигался со стороны Мира в сторону Студенческой и, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу Mini Cooper, которая двигалась по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В результате жесткого столкновения пострадала пассажирка Hyundai – у нее диагностировали ушиб левого колена, и водитель Hyundai – он получил перелом левого надколенника. Обоих доставили в горбольницу №36.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и выясняет все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU