Не уступил дорогу: в Екатеринбурге из-за жесткого столкновения двух иномарок пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-28T09:47:19+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге, у ТЦ «Современник», произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два человека: водитель и пассажирка. Около 19:00 на улице Блюхера столкнулись две иномарки, Hyundai и Mini Cooper.

- Водитель Hyundai двигался со стороны Мира в сторону Студенческой и, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу Mini Cooper, которая двигалась по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В результате жесткого столкновения пострадала пассажирка Hyundai – у нее диагностировали ушиб левого колена, и водитель Hyundai – он получил перелом левого надколенника. Обоих доставили в горбольницу №36.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас с ситуацией разбирается Госавтоинспекция и выясняет все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU