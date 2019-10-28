Прокуратура проверит поврежденный газопровод, из-за которого Североуральск остался без голубого топлива

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-28T09:28:10+03:00

Сейчас на месте работают спасатели МЧС

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Прокуратура Североуральска решила проверить поврежденный трубопровод высокого давления, из-за которого без газа остались сразу 37 тысяч жителей. Минувшим вечером, 27 октября, лесовоз задел трубу, тем самым повредив ее.

Поврежденный участок перекрыт, подача газа временно приостановлена, отопления и горячей воды у жителей нет.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- С 10:00 продолжены аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке. В ликвидации поломки задействован 21 человек, 6 спецмашин, в том числе оперативная группа МЧС – 7 спасателей на двух спецмашинах, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="472" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740466" frameborder="0"></iframe> Поврежденный газопровод в Североуральске.Видео: МЧС по Свердловской области

Ориентировочно планируют закончить работы в 13:00. Жителей города просят в целях безопасности закрыть вентили газовых колонок и котлов.

- В первую очередь газ будет подан на промышленные предприятия и котельные, после чего стартует процесс восстановления газоснабжения жилых домов, - добавили в пресс-службе «ГАЗЭКС». - Перед запуском газа потребуется провести контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, провести их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедиться в безопасной подаче газа.

Фото: пресс-служба «ГАЗЭКС»

Напомним, что из-за поломки в городе временно закрыли детские сады, лагеря и кружки.

ИСТОЧНИК KP.RU