Свердловские приставы «подарили» Госфонду изумруды и александриты
Свердловские приставы «подарили» Госфонду 61 изумруд и два александрита. Драгоценности являлись вещдоками при рассмотрении уголовного дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».
- Фигуранты этого дела при невыясненных следствием обстоятельствах приобретали изумруды общей массой менее 10 грамм, а также незаконно хранили природные драгоценные камни в нарушение правил, установленных законодательством РФ, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В итоге после завершения уголовного дела все драгоценности передали Госфонду.
ИСТОЧНИК KP.RU