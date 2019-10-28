Свердловские приставы «подарили» Госфонду изумруды и александриты

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-28T15:08:22+03:00

Их использовали в качестве вещдоков при рассмотрении уголовного дела

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Свердловские приставы «подарили» Госфонду 61 изумруд и два александрита. Драгоценности являлись вещдоками при рассмотрении уголовного дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

- Фигуранты этого дела при невыясненных следствием обстоятельствах приобретали изумруды общей массой менее 10 грамм, а также незаконно хранили природные драгоценные камни в нарушение правил, установленных законодательством РФ, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В итоге после завершения уголовного дела все драгоценности передали Госфонду.

ИСТОЧНИК KP.RU