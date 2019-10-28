2019-10-28T08:13:15+03:00
Происшествия

«Грохот был слышен ото всюду»: ночью в Пионерском обвалилась стена многоэтажки

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Этой ночью жителей Пионерского поселка разбудил жуткий грохот – оказалось, что около 02:00 со стены дома №24 по улице Вилонова отвалился облицовочный кирпич. К счастью, никого рядом не оказалось, так что обошлось все без жертв.

- Грохот был слышен отовсюду, - рассказывают местные жители в сообществе «Инцидент Екатеринбург». – Камни посыпались с верхних этажей.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В пресс-службе «Атомстройкомплекса», который является застройщиком этого здания, рассказали, что сейчас на место выехали специалисты. Они разбираются с ситуацией и пока что сказать ничего не могут. Хоть какая-то точная информация будет известна только после 14:00.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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