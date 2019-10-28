«Сбил двоих и даже не остановился»: на Урале подросток без прав устроил два ДТП на одном перекрестке

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-28T08:47:26+03:00

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Минувшим вечером в Нижней Туре произошло сразу два ДТП, виновником которых стал 17-летний подросток без водительских прав. Обе аварии произошли в 18:35 на перекрестке улиц 40 лет Октября – Декабристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740461" frameborder="0"></iframe> В Нижний Туре подросток устроил двойное ДТП.Видео: ГИБДД по Свердловской области

- Подросток, управляя «шестнадцатой» и приближаясь к «зебре», не уступил дорогу пешеходам и сбил с ног 35-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

После этого, не остановившись, он выехал на перекресток на красный свет и протаранил легковушку Suzuki. Из-за столкновения водитель-подросток получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства и точные причины ДТП. Госавтоинспекция призывает всех совершеннолетних водителей не допускать подобных случаев и не пускать за руль детей.

ИСТОЧНИК KP.RU