2019-10-28T15:13:27+03:00
Общество

Свердловская область не вошла в топ регионов с низким уровнем безработицы

По данным за июнь-август этого года цифра составила всего 4 %
Мария Трапезникова
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В Свердловской области высокий уровень безработицыВ Свердловской области высокий уровень безработицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область не оказалась в числе лидеров-регионов с низким уровнем безработицы. Она оказалась на 31 месте из имеющихся 85. Так, в нашем регионе уровень безработицы на июнь - август 2019 года составил 4 %. А число тех, кто сидит без работы, на 100 открытых вакансий составляет 200 человек.

- Расчеты произведены по данным Росстата. Уровень определен как отношение количества безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы, - рассказали аналитики РИА Новостей. - При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим числом безработных на 100 открытых вакансий.

Вместе с тем глава Екатеринбурга Александр Высокинский утверждает, что в столице Урала уже год держится низкий уровень безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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