Уральские «лисички» разгромили москвичей

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-28T15:15:11+03:00

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В это воскресенье уральские «лисицы» из УГМК встретились с московским «МБА» в рамках первого раунда регулярного чемпионата российской Премьер-лиги. Это была первая игра в 12 туре, во время которого уралочкам предстоит отыграть четыре гостевых матча.

Перед самым отъездом из Екатеринбурга к команде присоединилась финалистка НБА Джонквел Джонс. Ее тут же включили в заявку на матч с МБА.

- Интеграция вновь прибывшего игрока в командные схему и расстановки УГМК по ходу матча прошла гладко, - рассказали в пресс-службе УГМК. - Джонквел не только легко вписалась в игру, но и по его итогу оформила дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком стала центровая УГМК Эмма Меессеман - она заработала в копилку своей команды 21 очко. В шаге от дабл-дабл остановилась Мария Вадеева - 15 очков и 9 подборов.

Итоговый счет составил 91:66 в пользу УГМК.

Следующий матч спортсменки проведут 3 ноября в Видном с местной «Спартой энд К». А ближайший матч «лисицы» сыграют 30 октября в Венеции в рамках третьего тура группового этапа Евролиги. Они встретятся с «Умана Рейер».

ИСТОЧНИК KP.RU