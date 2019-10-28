2019-10-28T15:15:11+03:00
Спорт

Уральские «лисички» разгромили москвичей

Итоговый счет составил 91:66 в пользу нашей сборной
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба БК УГМКФото: пресс-служба БК УГМК
Изменить размер текста:

В это воскресенье уральские «лисицы» из УГМК встретились с московским «МБА» в рамках первого раунда регулярного чемпионата российской Премьер-лиги. Это была первая игра в 12 туре, во время которого уралочкам предстоит отыграть четыре гостевых матча.

Перед самым отъездом из Екатеринбурга к команде присоединилась финалистка НБА Джонквел Джонс. Ее тут же включили в заявку на матч с МБА.

- Интеграция вновь прибывшего игрока в командные схему и расстановки УГМК по ходу матча прошла гладко, - рассказали в пресс-службе УГМК. - Джонквел не только легко вписалась в игру, но и по его итогу оформила дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком стала центровая УГМК Эмма Меессеман - она заработала в копилку своей команды 21 очко. В шаге от дабл-дабл остановилась Мария Вадеева - 15 очков и 9 подборов.

Итоговый счет составил 91:66 в пользу УГМК.

Следующий матч спортсменки проведут 3 ноября в Видном с местной «Спартой энд К». А ближайший матч «лисицы» сыграют 30 октября в Венеции в рамках третьего тура группового этапа Евролиги. Они встретятся с «Умана Рейер».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге завершились поиски 19-летнего студента
На Урале больше 25 тысяч человек из-за сильного ветра сидят в темноте
Сквер у Оперного театра обещают открыть в начале декабря
Дополненная реальность и 5D звук: Елена Темникова покажет на сцене инновационное шоу
В Екатеринбурге застройщик проверит все свои дома после обрушения стены многоэтажки в Пионерском
Посудомоечные машины серии G7000 от Miele
На Вторчермете водителям запретили поворачивать налево с 2-й Новосибирской
Более тысячи маломобильных пассажиров ежемесячно получают специализированную помощь на вокзалах СвЖД
Администрация Екатеринбурга перенесла сроки окончания ремонта тротуара в центре
Дочь Пескова вышла в свет в одежде от «Мисс-Екатеринбург»
Переживала из-за проблем на работе: в Екатеринбурге покончила с собой сотрудница института МВД
На Сортировке грузовик сбил женщину, переходящую дорогу на зеленый свет
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду термистов проката и труб
«Решили взять нас измором»: Коляда пожаловался на «зверские» «коммуналки» в Екатеринбурге
На трассе Екатеринбург - Тюмень из-за учений ГИБДД и МЧС введут реверсивное движение
«У меня бывают гусарские шутки»: Тимур Батрутдинов подарил бывшей «Мисс Екатеринбург» набор для рукоделия
В Каменске-Уральском опасный повар напал на ларек с шаурмой и загремел в психушку
За минувшие выходные на дорогах Урала поймали 180 пьяных водителей