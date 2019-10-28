В Североуральске из-за аварии на газопроводе отменили занятия в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-28T06:35:20+03:00

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Минувшим вечером в Североуральске без газа остался целый город и три ближайших к нему поселка. А все из-за лесовоза, который повредил газопровод диаметром 426 мм. Спасатели МЧС уверяют, что риска взрыва нет.

Поэтому теперь из-за поломки временно не будут работать детсады, кружки и секции, школы и лагеря дневного пребывания в само городе и поселках.

- Запуск газа будет осуществлен поэтапно. Просим сохранять спокойствие. В целях обеспечения безопасности просим закрыть вентиль газа. Так как в связи с аварией увеличится нагрузка на электрическую сеть, при использовании электроприборов просим соблюдать технику безопасности, - сообщается на сайте администрации Североуральского ГО.

Сейчас без газа остаются 37 тысяч человек, почти три тысячи жилых домов и две котельные. Поломку планируют устранить до 12:00 сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU