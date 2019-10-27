2019-10-27T18:13:21+03:00
Спорт

«Уралочка» вырвала победу у «Сахалина» и стала лидером чемпионата

Игра закончилась со счетом 3:0
Юлия СТАЛИНА
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Фото: ВК «Уралочка-НТМК»Фото: ВК «Уралочка-НТМК»
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Волейбольная команда «Уралочка» разгромила соперников на своей площадке. Сегодня свердловчанки в третьем туре российской «Суперлиги Париматч» встречались с представительницами команды «Сахалин». По итогу встречи счет был 3:0 в пользу хозяев.

Сегодня волейболистки «Уралочки» встретились с командной «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

Все три партии команды шли в ровень, никто не хотел отдавать победу. Но «Уралочки» были все такие ловчее и в итоге победили. Самым результативным игроком в составе «Уралочки» стала Ксения Паурбец, забив18 очков. В составе соперников лучшей стала Евгения Бочкарёв, забросив 11 очков.

- Всегда всё решают ошибки, но не только они, но и хорошие коллективные действия. К сожалению, в этом элементе мы пока не добились того понимания, которое должно быть. Слишком мало времени на подготовку. Больше полугода игроки не были вместе. Взаимодействие пасующих с нападающими и взаимодействие на приёме, в защите требует большой работы. Будем работать дальше, - Николай Карполь, главный тренер ВК «Уралочка-НТМК».

Следующая игра в Нижнем Тагиле. 10 ноября «Уралочка» в рамках чемпионата России будет принимать саратовский «Протон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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