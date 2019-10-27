В Екатеринбурге пропал 19-летний студент

27 Окт. 17:42 2019-10-27T18:05:35+03:00

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Екатеринбургские волонтеры объявили поиски 19-летнего парня. Дмитрий Бобров потерялся 25 октября. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», молодой человек в этот день перестал отвечать на звонки родителей и больше не появлялся в институте.

Приметы Дмитрия Боброва:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные, короткая стрижка

Был одет в черную или темно-синяя куртку, темно-синие джинсы, ботинки. С собой был рюкзак, носит очки в черной оправе.

Если вы знаете о местонахождении Дмитрия Боброва, сообщите об этом волонтерам по телефону: 89634405105 Астапова или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU