В Екатеринбурге пропал 19-летний студент
Екатеринбургские волонтеры объявили поиски 19-летнего парня. Дмитрий Бобров потерялся 25 октября. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», молодой человек в этот день перестал отвечать на звонки родителей и больше не появлялся в институте.
Приметы Дмитрия Боброва:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: чёрные, короткая стрижка
Был одет в черную или темно-синяя куртку, темно-синие джинсы, ботинки. С собой был рюкзак, носит очки в черной оправе.
Если вы знаете о местонахождении Дмитрия Боброва, сообщите об этом волонтерам по телефону: 89634405105 Астапова или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU