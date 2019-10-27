2019-10-27T15:35:08+03:00
Спорт

Молодежка «Автомобилиста» уступила гостям из Татарстана

Игра со «Спутником» закончилась со счетом 3:2 в пользу соперников
Юлия СТАЛИНА
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Фото: персс-служба молодежного хоккейного клуба "Авто"Фото: персс-служба молодежного хоккейного клуба "Авто"
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Молодежка «Авто» сегодня встретилась на своей площадке со «Спутником» из татарского города Альметьевск. К сожалению, игра закончилась не в пользу хозяев. Итоговый счет 2:3.

Противник закинул по шайбе в каждом периоде, но в последнем «Авто» дал надежду на победу. Уральцы забросили в ворота противника две шайбы, но отыграться времени не хватило.

- Спутник” вышел вперед под конец первого периода, а после перерыва удвоил преимущество. На 47-й минуте счет стал 0:3, но вскоре Илья Захаров реализовал большинство. За минуту с лишним до сирены гости вновь остались в меньшинстве, “Авто” снял вратаря, и Даниил Валитов сократил отставание до минимума, - рассказали в пресс-службе клуба «Авто».

Отметим, 28 октября уральская молодежка снова встретиться со «Спутником» на домашней арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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