В Свердловской области ищут мужчину с татуировкой буквы «О»

27 Окт. 12:09 2019-10-27T12:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камышлове объявили поиски 60-летнего мужчины. Александр Шершнев пропал 23 октября. Как сообщает полиция, мужчина ушел из дома на улице переулок Пионерский и больше на связь не выходил.

Его приметы: рост 178 см., среднего телосложения, лицо прямоугольное, волосы темные короткие с проседью, глаза темные карие, брови густые темные, спинка носа прямая, уши прилегающие, губы тонкие, кожа лица смуглая.

- Шрам на левой брови, татуировка в виде буквы «О» с двумя точками на левой кисти возле большого пальца, отсутствуют все зубы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В день пропажи Александр Шершнев был одет в серую кепку, вельветовую синюю ветровку, темно-синие джинсы, трикотажный свитер с ромбами, белую футболку и кожаные серые ботинки.

Если вам известна информация о пропавшем, просят сообщить в Камышловский ОВД по телефонам: 02, 8 (34375) 2-32-21, 2-01-69, 2-02-35, или на телефон 112.

ИСТОЧНИК KP.RU