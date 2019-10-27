Магазин брендовой одежды в Екатеринбурге объявил охоту на воришек пуховиков

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-27T10:38:44+03:00

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В Екатеринбурге магазин одежды объявил настоящую охоту на воришек. Об этом они заявили на свой страничке в Instagram «hard_store». Администрация магазина пожаловались на то, что у них участились кражи брендовой одежды. По их словам, уже произошло несколько инцидентов, где молодые люди унесли пуховики, минуя кассу.

Там же заявили, что они готовы привлечь воришек к уголовной ответственности.

- Мы заплатим 10 000 рублей за любую информацию, которая приведет к поимке и наказанию преступников: место жительства/учебы/работы, фамилии и имена. Информацию можете отправлять любым способом: в директ, на почту morozovskiy@hardstore.biz. Анонимность гарантируем, - пишут они у себя на страничке.

Фото: Instagram «hard_store»

В своем профиле Instagram магазин выложил кадры с камер видео наблюдения. На них предполагаемые преступники. В Hard store добавили, если сами «гангстеры» захотят улучшить свое положение, то пусть вернут украденное в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU