2019-10-27T09:44:56+03:00
Спорт

«Я не обращал внимания на боль»: нижегородец устроил фееричный бой с голландцем на турнире в Екатеринбурге

Александр Скворцов встретился на ринге с Кристианом Байя
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой турнира Fair FightФото: предоставлено пресс-службой турнира Fair Fight
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В Екатеринбурге прошел крупный турнир по кикбоксингу Fair Fight. Накануне состоялось 11 поединков с бойцами из разных стран, в том числе из России. Главным поединком вечера стал бой чемпиона организации в легком весе Александра Скворцова с голландцем Кристианом Байа.

Как рассказали в группе «Fair Fight promotion» во «Вконтакте», бой с самого начала был зрелищным. Скворцов первый нападал, а Байя старался держать дистанцию. Но в середине боя голландец пошел в наступление: он активно отбивал ноги и корпус россиянину. Однако в четвертом раунде Скворцов пошел в атаку и вырвал победу мощными ударами.

- Все сильно болит, но очень рад, что выиграл. В бою не обращал внимания на боль, но, как с ринга вышел, все заболело, так что даже интервью тяжело давать. Байя жестко бьет, работает именно на акцентированные удары, каждый удар, который он пробивал, даже через защиту я чувствовал и с первого раунда начал терпеть. По ощущениям все раунды были тяжелые, старался забирать концовку в каждом раунде, - поделился Александр Скворцов после боя.

Судьи решили отдать победу нижегородскому бойцу. По итогу Скворцов уже в третий раз защитил титул чемпиона FairFight.

ИСТОЧНИК KP.RU

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